دي ماريا يقود باريس سان جيرمان إلى قبل نهائي كأس فرنسا على ديغون (فيديو)

تأهل باريس سان جيرمان حامل اللقب إلى قبل نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بفضل ثنائية من أنخيل دي ماريا في الانتصار 3-صفر على ديغون في مباراة مليئة بالفرص في دور الثمانية للمسابقة اليوم الثلاثاء.

وافتقد سان جيرمان ثلاثي الهجوم الخطير المكون من إدينسون كافاني ونيمار وكيليان مبابي لكن متصدر الدوري الفرنسي تعامل بنجاح مع المواجهة وكان بوسعه الخروج بانتصار أكبر كثيرا.

وأنقذ الأيسلندي رونار رونارسون حارس ديغون الكثير من الفرص في الشوط الأول لكنه لم يتمكن من منع دي ماريا من التسجيل مرتين بعد تمريرتين من يوليان دراكسلر.

وافتتح دي ماريا التسجيل في الدقيقة الثامنة بتسديدة ساقطة من حافة المنطقة بعد تمريرة مذهلة من الألماني دراكسلر الذي صنع الهدف الثاني بطريقة مشابهة.

لكن دي ماريا أحرز الهدف الثاني بطريقة مختلفة وسدد بقوة في شباك الحارس رونارسون.

وجاء الهدف الثالث بعدما مرر إيريك شوبو-موتينج الكرة إلى البلجيكي توماس مونييه في الدقيقة 76.