توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان يحدد موعد عودة نيمار

توقع المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن ينهي النجم البرازيلي نيمار برنامجه العلاجي في الموعد المحدد.

ونقلت صحيفة ”باريزيان“ عن توخيل قوله: ”نيمار يعاني من إرهاق السفر، بعد رحلة صعبة إلى البرازيل“.

وأضاف: ”أتواصل معه باستمرار، فهو يشعر بأنه في حالة جيدة، عندما يتواجد في البرازيل. ومن المهم للغاية أن يعود إلينا مجددًا، قبل مباراة مانشستر يونايتد، يوم 6 مارس المقبل، ويكون بجوار زملائه لمساندتهم في لقاء الإياب“.

وواصل المدرب الألماني: ”من المهم أيضًا أن يعود نيمار إلينا بكامل قوته، وأتمنى أن يكون جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد مباراة مانشستر، ليعزز صفوف الفريق“.

وأعلن باريس سان جيرمان، في 30 يناير، أن نيمار يعاني من إصابة، وسيغيب على إثرها مدة 10 أسابيع.

ويتواجد نيمار في البرازيل لمدة 10 أيام، لأداء فقرة من برنامجه العلاجي والتأهيلي، للتعافي من إصابته في كاحل القدم اليمنى.