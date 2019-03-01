”فيفا“ يفتح باب التقدم بعروض مالية لبطولتين جديدتين

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن فتح باب التقدم بعروض بحثًا عن داعمين ماليين لبطولتين دوليتين مقترحتين، في تغير واضح باستراتيجية غياني انفانتينو رئيس الفيفا.

واقترح انفانتينو إطلاق كأس عالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا، على أن تقام كل أربع سنوات إضافة لنسخة عالمية من دوري الأمم الأوروبية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويرغب انفانتينو في انطلاق البطولتين في 2021.

وقال رئيس الفيفا إن خططه، التي قدمها لأول مرة في اجتماع للفيفا في بوجوتا العام الماضي، تستند إلى عرض من تحالف استثماري يرغب في ضخ 25 مليار دولار على مدار 12 عامًا، في مقابل استحواذه على 49 في المئة من ملكية البطولتين.

ومع ذلك، فان الفيفا اقترح، يوم الجمعة، دعوة جهات أخرى للتقدم بعروض بمجرد حسم صيغة البطولة، على الرغم من نفيه أنه رفض العرض الأصلي حتى الآن.

وأضاف الاتحاد الدولي للعبة في بيان رسمي: ”لم يرفض الفيفا أي عرض لأنه لا توجد صيغة متفق عليها للبطولتين حتى الآن، بمجرد الموافقة على الصيغة الخاصة بالبطولتين الجديدتين، فإن الفيفا سيرى ما سيقدمه السوق من عروض“.

وقوبلت خطط إنفانتينو بمعارضة أندية وبطولات دوري أوروبية، إضافة لمعارضة الاتحاد الأوروبي للعبة. وتقول تلك الجهات إنها بحاجة لمزيد من التفاصيل بشأن المستثمرين.

ووصف الاتحاد الأوروبي للعبة خطط الفيفا بأنها ”غير مقبولة بشكلها الحالي“ وطالب ”بضرورة الكشف عن كافة البنود الرياضية والتجارية بشكل كامل لتتم مناقشتها“ بين كافة الأطراف المعنية.

وقال انفانتينو إنه ليس بوسعه الكشف عن هوية الداعمين للبطولتين؛ بسبب اتفاق بعدم الإفصاح، لكن عدة تقارير إعلامية غير مؤكدة قالت إن مجموعة سوفتبنك اليابانية تقف خلف هذا التحالف الاستثماري. ورجحت تقارير إعلامية غير مؤكدة أن صناديق سعودية ربما تكون جزءًا من هذا العرض.

وشكل الفيفا فريق عمل للنظر في التفاصيل الفنية للبطولتين مثل الصيغة ومدة كل بطولة والمواعيد. ومن المقرر أن يقدم فريق العمل تقريرًا لاجتماع خاص بمجلس الفيفا في ميامي، يومي 14 و15 مارس/ آذار الجاري.