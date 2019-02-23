ليكيب: سرقة منزل داني ألفيس نجم باريس سان جيرمان أثناء خوضه مباراة

ذكرت صحيفة ”ليكيب“ الرياضية الفرنسية، اليوم السبت، أن لصوصًا اقتحموا منزل داني ألفيس، لاعب باريس سان جيرمان، متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي، واستولوا على ساعات فخمة، بينما كان المدافع البرازيلي يخوض مباراة في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبات ألفيس ثالث لاعب من سان جيرمان يتعرض للسرقة في الأشهر الأخيرة.

وأضافت ليكيب، أنه تم اقتحام منزليْ إيريك مكسيم شوبو-موتينغ وتياغو سيلفا، في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين، خلال خوضهما لمباريات.

واقتحم لصوص منزل ألفيس في نوي-سور-سين على مشارف باريس، يوم الأربعاء الماضي، أثناء لعبه أمام مونبلييه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي.