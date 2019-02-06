هل يكون داني ألفيس مفاجأة مانشستر سيتي في الموسم الجديد؟

كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية مفاجأة مدوية عن مستقبل النجم البرازيلي المخضرم داني ألفيس، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الصحيفة الكتالونية، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن ألفيس يرغب في الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في منتصف 2019.

وأشارت إلى أن ألفيس رفض عرضًا للانضمام إلى نادي فلامنغو البرازيلي، كي يحقق حلمه باللعب مرة أخرى تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا، مدربه السابق في نادي برشلونة.

ولعب داني ألفيس للعديد من كبار أندية أوروبا، وعلى رأسها برشلونة ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكنه لم يخض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووصفت “سبورت” انتقال داني ألفيس، البالغ من العمر 35 عامًا، إلى نادي مانشستر سيتي، بأنه سيكون تحديًا جديدًا للاعب البرازيلي المخضرم، في ظل قوة منافسات البريمييرليغ، مقارنة بالدوري الفرنسي الذي يلعب فيه الآن.

ويخوض مانشستر سيتي اختبارًا صعبًا، مساء اليوم الأربعاء، خارج أرضه أمام إيفرتون، في المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل السيتي المركز الثاني في المسابقة بفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول، صاحب الصدارة.