رينز يعود للحلبة في عرض ”راو“ للكشف عن مستجدات مرضه

رومان رينز يعود إلى WWE في عرض ”راو“ ليكشف عن آخر مستجدات مرضه، وعلاجه من اللوكيميا.

كشف رومان رينز بطل العالم السابق لمنافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE في أكتوبر الماضي، عن إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا) وأعلن تخليه عن لقبه لكنه سيعود إلى الحلبة مجددًا في عرض ”راو“ المقبل.

وقال رينز واسمه الحقيقي جوي انواي إن مرض السرطان عاد إليه بعد 11 عامًا من ظهوره لأول مرة ليبتعد عن المنافسات لاستئناف العلاج مجددًا.

لكن موقع WWE على الإنترنت كشف عن أن رينز سيعود في عرض ”راو“ يوم الإثنين المقبل، في أتلانتا ليلقي حديثًا عن علاجه ومرضه على الهواء مباشرة خلال العرض.

لكن ماذا سيكشف عنه رينز بعد 4 شهور من غيابه عن الحلبة في آخر ظهور له، هذا ما سيتم الكشف عنه على محطة WWE في عرض ”راو“ يوم الإثنين المقبل.