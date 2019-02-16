الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر ينتظر خوض نزال استعراضي مقابل 10 ملايين دولار

ذكر موقع ”TMZ“، أن الملاكم الأمريكي الشهير فلويد مايويذر سيعود للعب في شهر تموز/يوليو المقبل، لكن في لقاء استعراضي جديد في اليابان سيتقاضى خلاله مبلغ 10 ملايين دولار مقابل 3 جولات.

ولم يذكر الموقع اسم منافس البطل الأمريكي، لكنه أكد أنه سيكون أمام ملاكم ياباني سابق وما زالت المعلومات الخاصة بالمواجهة سرية، حيث يتم التفاوض بشأنها قبل الإعلان رسميًا.

وكان مايويذر قد واجه المصارع الياباني تينشين نازوكاوا مؤخرًا في لقاء استعراضي من 3 جولات وهزمه في الجولة الأولى وتقاضى مبلغ 9 ملايين دولار.

وتساءلت صحيفة ”آس“ عن عدم بحث الملاكم الشهير عن لعب لقاءات قوية من 12 جولة أمام منافسين كبار، وأكدت أن مايويذر، البالغ من العمر 41 عامًا، يعرف حدود إمكانياته الحالية ويفضل لعب لقاءات استعراضية تدر عليه إيرادات مالية كبيرة.

وينتظر العديد من عشاق المصارعة والملاكمة لقاء مايويذر والروسي حبيب نورمحمدوف حيث تحديا بعضهما البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن النزال يبقى مؤجلًا؛ نظرًا للشروط التي يفرضها الملاكم الأمريكي.