بروسيا دورتموند يواصل نزيف النقاط بالتعادل مع نورنبرغ في الدوري الألماني

واصل بروسيا دورتموند، نزيف النقاط في الدوري الألماني، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي، مع مضيفه نورنبرغ، الاثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 22 من المسابقة.

وتعادل بروسيا دورتموند للمرة الثالثة على التوالي في الدوري الألماني، ليمنح مطارده بايرن ميونخ فرصة الاقتراب منه، بعدما أصبح الفارق بينهما 3 نقاط فقط.

ورفع التعادل رصيد بروسيا دورتموند إلى 51، بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ، بينما واصل نورنبرغ تذيل جدول الترتيب برصيد 13 نقطة.

وكان بروسيا دورتموند سقط 0/3 أمام توتنهام في ذهاب دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.