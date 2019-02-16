ثنائية بولسن تقود لايبزيغ للاقتراب من ثلاثي المقدمة في ترتيب الدوري الألماني

أحرز يوسف بولسن هدفين ليقود رازن بال شبورت لايبزيغ للفوز 3-1 على مستضيفه شتوتغارت في دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم السبت، والابتعاد بنقطة واحدة خلف بروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الثالث.

وسجل اللاعب الدنمركي البالغ عمره 24 عامًا ثنائية للمرة الخامسة هذا الموسم في الدوري ليرفع رصيده إلى 12 هدفًا.

وافتتح بولسن التسجيل في الدقيقة السادسة ثم أضاف هدف لايبزيغ الثالث في الدقيقة 74 بعدما وضعه مارسيل زابيتسر في المقدمة مرة أخرى عقب إدراك ستيفن تسوبر التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة 16.

ويملك لايبزيغ 41 نقطة مقابل 42 لمونشنغلادباخ الذي يحل ضيفًا على أينتراخت فرانكفورت، غدًا الأحد.

ويتصدر بروسيا دورتموند المسابقة وله 50 نقطة ويخرج لمواجهة نورمبرغ، يوم الاثنين، ويتأخر بايرن ميونخ حامل اللقب عنه بنقطتين في المركز الثاني بعد انتصاره 3-2 على مستضيفه أوغسبورغ، أمس الجمعة.

وتقدم فولفسبورغ إلى المركز الخامس برصيد 35 نقطة بعد انتصاره 3-صفر على ماينتس فيما هز كلاوديو بيزارو مهاجم فيردر بريمن البالغ عمره 40 عامًا الشباك من ركلة حرة قبل صفارة النهاية ليمنح فريقه التعادل 1-1 مع مستضيفه هيرتا برلين.

وحافظ بريمن على سجله الخالي من الهزيمة للمباراة الخامسة على التوالي هذا العام بفضل الهدف الثالث لبيزارو مهاجم بيرو السابق هذا الموسم ويحتل المركز العاشر.