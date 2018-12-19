بايرن ميونخ يتخطى لايبزيغ ويرتقي للمركز الثالث في ترتيب الدوري الألماني (فيديو)

سجل فرانك ريبري في الدقيقة 83 ليمنح بايرن ميونيخ حامل اللقب الفوز على رازن بال شبورت لايبزيغ 1-صفر اليوم الأربعاء ليقلص الفارق مع بروسيا دورتموند في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم إلى ست نقاط مع تبقي مباراة واحدة قبل بداية العطلة الشتوية.

وفاجأ الجناح الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا، والذي حل بديلًا للمصاب سيرج جنابري خلال الشوط الأول، الثنائي الذي يراقبه وسدد من مسافة 10 أمتار لينهي حالة الصمت ويحقق بايرن رابع انتصار له على التوالي في الدوري.

ويحتل بايرن، العائد لطريق الانتصارات عقب تراجع في المستوى في بداية الموسم، المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف خلف بروسيا مونشنجلادباخ الذي فاز 2-صفر على نورمبرغ أمس الثلاثاء.

وجمع دورتموند، الذي عانى من أول هزيمة له في الدوري هذا الموسم أمس الثلاثاء عقب خسارته 2-1 امام فورتونا دوسلدورف، 39 نقطة. ويحتل لايبزيغ المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وكان بايرن بعيدًا عن أفضل مستوياته وسدد كلا الفريقين في إطار المرمى في الشوط الأول قبل أن يتم إخراج جنابري من الملعب وهو مصاب.

ولم يشكل أصحاب الأرض أي تهديد خلال أغلب فترات الشوط الثاني، وظل روبرت ليفاندوفسكي وحيدًا في الهجوم.

وسنحت أفضل فرصة للفريق في الدقيقة 79 عندما لعب الكرة برأسه وهو على بعد متر واحد من المرمى لكن كرته تصدى لها الحارس بيتر جولاشي الذي استطاع اللحاق بالكرة بعد عودته من الطرف الآخر من المرمى.

ولم يستطع الحارس المجري القيام بأي شيء عندما سدد ريبري قبل سبع دقائق على نهاية المباراة.

وأنهى الفريقان المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد شتيفان السنكر بسبب التحام عنيف مع تياجو الكانتارا في الوقت المحتسب بدل الضائع واقتفى ريناتو سانشيز لاعب بايرن أثره بعد حصوله على ثاني انذار بسبب دفعه له في الشجار الذي نشب بعدها.