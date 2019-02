الأرجنتين تودع إيميليانو سالا في جنازة استثنائية (فيديو)

ودعت الأرجنتين لاعب كرة القدم الراحل إيميليانو سالا في جنازة استثنائية في مسقط رأسه في سانتا في، اليوم السبت.

ووُضع جثمان سالا، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي عن عمر 28 عامًا، في صالة للألعاب البدنية في بلدته لكي يودعه أصدقاؤه وعائلته.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من ناديه الفرنسي السابق نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 يناير كانون الثاني في القنال الإنجليزي دون أن يلعب مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Family and friends of footballer Emiliano Sala are gathering in his hometown of Progreso, Argentina today for his funeral.

Sky's @marthakelner says it's a "highly emotional" day for many.

More on this story here: https://t.co/mK8WB3MiZs pic.twitter.com/rkVsL1qmDX

— Sky News (@SkyNews) February 16, 2019