الأرجنتين تودع إيميليانو سالا في جنازة استثنائية (فيديو)

ودعت الأرجنتين لاعب كرة القدم الراحل إيميليانو سالا في جنازة استثنائية في مسقط رأسه في سانتا في، اليوم السبت.

ووُضع جثمان سالا، الذي قُتل في حادث تحطم طائرة الشهر الماضي عن عمر 28 عامًا، في صالة للألعاب البدنية في بلدته لكي يودعه أصدقاؤه وعائلته.

وتحطمت طائرة بمحرك واحد كانت تنقل سالا من ناديه الفرنسي السابق نانت إلى فريقه الجديد كارديف سيتي في 21 يناير كانون الثاني في القنال الإنجليزي دون أن يلعب مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

Family and friends of footballer Emiliano Sala are gathering in his hometown of Progreso, Argentina today for his funeral. Sky's @marthakelner says it's a "highly emotional" day for many. More on this story here: https://t.co/mK8WB3MiZs pic.twitter.com/rkVsL1qmDX — Sky News (@SkyNews) February 16, 2019

وعُثر على حطام الطائرة في الثالث من فبراير شباط بعد عملية بحث تحت الماء بتمويل خاص وتم انتشال الجثة بعد ذلك بثلاثة أيام.

ووصل جثمان سالا إلى بوينس أيرس، صباح أمس الجمعة، قبل نقله إلى بروغرسو، التي تبعد 538 كيلومترًا عن العاصمة، حيث نشأ اللاعب الراحل.

وتستضيف صالة أتليتيكو سوسيال سان مارتن دي بروغرسو مباريات فرق الناشئين بالنادي حيث لعب سالا.

Friends of Emiliano #Sala – some who have known him since kindergarten – arrive to pay their respects to the footballer. pic.twitter.com/Za8toaGTpz — Sarah Dawkins (@SarahDawkins23) February 16, 2019

وقالت لوسيا توريس، التي تعيش بالقرب من هذه المنطقة: ”كأنه أحد أفراد عائلتي، لا يمكنني فهم أو تقبل الأمر لأنه مؤلم، البلدة كانت في حالة سيئة منذ 21 يناير“.

وشارك نيل وارنوك مدرب كارديف سيتي وكين تشو الرئيس التنفيذي للنادي في الجنازة.

وقالت ميرتا تافاريل عمة سالا: ”أريد أي شخص مسؤول.. أي شخص يقول لي ‭’‬هذا حدث‭’‬ لكن يبدو أن الأمر كان حادثًا“.