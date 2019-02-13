نقل ”جثة سالا“ إلى الأرجنتين وإطلاق اسمه على ملعب ناديه السابق

تقرر نقل جثمان الأرجنتيني إيمليانو سالا، لاعب كارديف سيتي، إلى موطنه الأصلي، صباح الجمعة المقبل، ليستقر في صالة الألعاب الرياضية في نادي طفولته لتوديعه، بعدما أعلن مالك كارديف تحمل تكاليف نقل الجثمان.

وقال جوليو مولر، عمدة بلدة بروغريسو في مقاطعة ”سانتا في“ الأرجنتينية حيث نشأ إيميليانو، إن جثته ستصل إلى مطار إيزيزا الدولي في بوينس أيرس حوالي الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الجمعة المقبل.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عنه قوله إن الجثة ستنقل إلى عاصمة المقاطعة عن طريق البر في رحلة تستغرق ست ساعات قبل الوصول إلى بروغريسو، مساء الجمعة، لتبيت ليلتها في صالة الألعاب الرياضية في نادي سان مارتن.

وقال مولر إن والدة ”إيميليانو“، مرسيدس، وشقيقته رومينا، اللتين سافرتا إلى أوروبا بعد أن اختفت الطائرة الخفيفة التي كانت تقله من فرنسا إلى كارديف، أعلى القنال الإنجليزي بالقرب من غيرنسي، قد عادتا إلى بروغريسو إلى جوار الوالد هوراسيو.

وقال دانيال ريبيرو، رئيس سان مارتن: ”سيصل جثمان إيمي (إيمليانو) إلى الأرجنتين من أوروبا يوم الجمعة وسنقضي عدة ساعات في وداعه بالنادي يوم السبت“.

وقال فينسن تان، مالك كارديف سيتي، في وقت سابق، لعائلة سالا، إنه سيتحمل تكاليف نقل الجثمان إلى الأرجنتين.

وأظهر تشريح جثة سالا بعد انتشالها من البحر أنه توفي بسبب إصابات في الرأس والجذع عندما تحطمت الطائرة التي كان على متنها.

ولم يتم العثور بعد على جثة ديفيد إبوتسون (59 عامًا) قائد الطائرة الذي اختفى في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتصر عائلته على ضرورة مواصلة البحث.

وأعلن سان مارتن دي بروغريسو، حيث لعب سالا حتى بلغ الخامسة عشرة من عمره، أنه ينوي تغيير اسم الاستاد الخاص به إلى إيميليانو سالا.

وبعد التوقيع على الانتقال إلى كارديف الشهر الماضي كان سالا يسافر من ناديه الفرنسي إلى فريقه الجديد قبل أن تتحطم طائرته في القنال الإنجليزي. وتم العثور على جثته من الحطام الأسبوع الماضي.

وذكرت تقارير بريطانية أن كارديف لا يرغب في دفع قيمة التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني، رغم مطالبة نانت بذلك.

وقال رئيس مجلس إدارة كارديف، محمد دلمان، إن النادي سيدفع الرسوم إذا كان ”ملزمًا تعاقديًا“.