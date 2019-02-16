هل اعتزل الأسطورة أندرتيكر منافسات wwe؟‎

أشارت تقارير صحفية إلى أن أسطورة WWE أندرتيكر اعتزل بالفعل منافسات المصارعة الحرة للمحترفين ولن يشارك في عرض ”ريسلمانيا“ المقبل.

وكان من المقرر مشاركة أندرتيكر – واسمه الحقيقي مارك كالاوي – في عرض ”ستار تراك 2“ في 25 مايو المقبل.

لكن المصارع، البالغ من العمر 53 عامًا، حذف كل ما يتعلق بمشاركته في منافسات المصارعة على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر موقع ”Ringside News“ أن أندرتيكر اعتزل المصارعة ولن يشارك في أي نزال على حلبة مجددًا، وبالتالي عدم مشاركته في عرض ريسلمانيا 35 أو أي من العروض التي تستضيفها المملكة العربية السعودية المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن أندرتيكر لن يكون ضمن نجوم WWE في عرض ريسلمانيا أو عروض السعودية إلا لو عُرض عليه مبلغ ضخم للمشاركة، وهو ما لم يحدث بعد، لذلك من المرجح اعتزاله.

وألمح أندرتيكر إلى اعتزاله عقب خسارته أمام رومان رينز في ريسلمانيا 33 حيث وضع ملابسه القاتمة وقبعته في منتصف الحلبة وغادر، في إشارة إلى اعتزاله.

لكنه عاد وتغلب على جون سينا في عرض العام الماضي، قبل المشاركة في عرض ”أعظم رويال رامبل“ في السعودية.

وبعد انضمامه إلى WWE من WCW في العام 1990، أصبح أحد أكثر الشخصيات شهرة في عالم الترفيه الرياضي.

وتغلب أندرتيكر على العديد من الأسماء اللامعة مثل هالك هوغان وريك فلير وذا روك وراني أورتون خلال مسيرته الحافلة.