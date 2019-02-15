تشيلي تنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد لاستضافة كأس العالم 2030

قال بيان مشترك للأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وتشيلي إن الأخيرة ستنضم إلى عرض أمريكا الجنوبية الموحد بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

ويتنافس عرض أمريكا الجنوبية ضد عرض من إنجلترا وآخر من المغرب الذي يفكر التقدم بعرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأعلن رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، الخميس، أن بلاده انضمت إلى ملف أمريكي جنوبي مشترك، لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030.

وأضاف بينيرا، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، ورئيس أورغواي تاباري فاسكويز، ورئيس باراغواي ماريو بينيتيز، وافقوا على التقدم بملف مشترك مع تشيلي، إلى اتحاد أمريكا الجنوبية والاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي عزمه إجراء دراسة جدوى لتقديم عرض مشترك مع أيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز. وقال الاتحاد الأيرلندي إنه سيدرس الأمر معهم.

وتتزامن نسخة 2030 مع الاحتفال بمرور 100 عام على إقامة أول نسخة لكأس العالم والتي استضافتها أوروغواي في 1930.