“فيفا” يحسم قرار زيادة منتخبات كأس العالم 2022 في هذا الموعد

أكد السويسري غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الخميس، أن الفيفا لا يزال يناقش دراسة جدوى زيادة عدد المنتخبات إلى 48 في مونديال 2022، وسيصدر قرارا في هذا الشأن مارس المقبل، مشيرًا إلى إمكانية إقامة “بعض المباريات في دول مجاورة”.

وقال إنفانتينو إثر القمة التنفيذية لفيفا والتي استمرت ثلاثة أيام في مراكش: “نعتقد بأن رفع عدد المنتخبات في مونديال 2026 هو قرار جيد، ونحن ندرس إمكانية تنفيذ هذا الأمر اعتبارًا من 2022. “.

وعن إمكانية التقدم بملف مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم عام 2030، وصف إنفانتينو المشروع بأنه “مثير للاهتمام”؛ لأنه يبعث “برسالة جميلة”، لكنه ذكَر بـ”واجبه أن يكون حياديًا كوني رئيسًا للاتحاد الدولي”.

ويتوقع أن يتخذ الفيفا قرار زيادة المنتخبات في مونديال 2022 من عدمه في اجتماع يعقده في مدينة ميامي الأميركية، مارس المقبل.

وقرر الاتحاد الدولي رفع عدد المنتخبات في كأس العالم من 32 حاليًا إلى 48، بدءًا من مونديال 2026 الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. إلا أن اتحاد أميركا الجنوبية “كونميبول” تقدم في الأشهر الماضية باقتراح لتطبيق هذه الزيادة، بدءًا من كأس العالم المقبلة.