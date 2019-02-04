سقوط بايرن ميونخ وتألق ماركو رويس أبرز ملامح الجولة 20 من الدوري الألماني

بات بروسيا دورتموند يتقدم بـ 7 نقاط على أقرب منافسيه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني، رغم التعادل 1/1 مع آينتراخت فرانكفورت، بينما خسر بايرن ميونخ حامل اللقب 1/3 أمام باير ليفركوزن.

وفيما يلي أبرز ملامح الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي:

1. أسابيع مزدحمة

زادت الضغوط على بايرن ميونخ بعد أن تسببت الهزيمة 1/3 على ملعب باير ليفركوزن السبت الماضي في تراجعه إلى المركز الثالث.

وسيتوجب على حامل اللقب اجتياز فترة مزدحمة بالمباريات، إذ سيواجه هيرتا برلين في منتصف الأسبوع في كأس ألمانيا، قبل أن يلعب في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

ومع تعزيز بروسيا دورتموند الفارق في الصدارة في الصراع على اللقب فإن نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ يدرك تمامًا أن أي تعثر جديد قد يكلف الفريق ثمنًا غاليًا ويعرقل مسيرته نحو التتويج.

وقال كوفاتش: “جاءت الهزيمة بعد 7 انتصارات متتالية (في الدوري)، الأمر محبط لكن علينا الآن أن نبدأ سلسلة انتصارات جديدة، علينا أن ننظر لجدول الترتيب ليكون لدينا الحافز لتحقيق ذلك”.

2. انتصارات بروسيا مونشنغلادباخ

نجح بروسيا مونشنغلادباخ في تخطي بايرن ميونخ في الترتيب وأصبح يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف ويحقق أفضل نتائج منذ عقود.

وحقق بروسيا مونشنغلادباخ الفوز في أول 3 مباريات في العام الجديد لأول مرة منذ 33 عامًا، كما حصد أكبر عدد من النقاط بعد 20 مباراة منذ موسمي 1969-1970 و1976-1977 وفي المرتين تُوج باللقب.

كما أن فريق المدرب ديتر هيكينغ هو الوحيد الذي لم تهتز شباكه في الدوري خلال عام 2019.

3. معاناة شتوتغارت

وعلى النقيض تمامًا نجد شتوتغارت الذي جمع 15 نقطة من 20 مباراة في أسوأ حصيلة في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري كما أنه سجل 17 هدفًا فقط في رقم قياسي سلبي آخر.

وما زاد من سوء التعادل 2/2 أمام فرايبورغ هو طرد ماريو غوميز لاعب شتوتغارت ومهاجم ألمانيا السابق لأول مرة في تاريخه بعد أن تلقى إنذارين في غضون 5 دقائق.

4. رويس يهز الشباك مجددًا

ربما يكون بروسيا دورتموند فقد نقطتين في التعادل 1/1 على ملعب آينتراخت فرانكفورت لكن مهاجمه ماركو رويس هز الشباك مجددًا وسجل للمرة 13 هذا الموسم في أفضل سجل للاعب بعد 20 مباراة في الدوري.

ورغم أن اللاعب أهدر فرصًا كان من الممكن أن ترفع رصيده، كما حدث أمام هانوفر في الجولة السابقة، فإن رويس يبدو في طريقه لكي يحقق إنجازًا أفضل من رقمه السابق في موسم 2011/2012 حين أحرز 18 هدفًا عندما كان يلعب مع بروسيا مونشنغلادباخ.

5. إصابة شوبف

ربما يغيب أليساندرو شوبف لاعب وسط شالكة حتى نهاية الموسم بعد أن خضع لجراحة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأُصيب اللاعب النمساوي في التعادل 2/2 أمام هيرتا برلين منذ أسبوع واحد.

وقال المدرب دومينيكو تيديسكو: “كنا نود علاج الأربطة لكنها كانت ممزقة تمامًا”، وربما يكون رابي ماتوندو الوافد الجديد أحد الأسماء المرشحة لتعويض غياب شوبف.