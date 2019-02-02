ليفركوزن يقلب تأخره ويصعق بايرن ميونخ في الدوري الألماني

سقط بايرن ميونخ 3-1 أمام مستضيفه باير ليفركوزن، الذي قلب تأخره بهدف وأوقف انتصارات حامل اللقب عند سبع مباريات متتالية في دوري الدرجة الأولى الألماني، اليوم السبت، وتركه يبتعد بسبع نقاط خلف بروسيا دورتموند، المتصدر.

وهز فريق المدرب بيتر بوش الشباك ثلاث مرات في الشوط الثاني عبر ليون بايلي وكيفن فولاند ولوكاس ألاريو، بعدما افتتح ليون جوريتسكا التسجيل لبايرن في الدقيقة 41.

وتقدم جوريتسكا لاعب منتخب ألمانيا لبايرن بضربة رأس بعد تمريرة توماس مولر العرضية وهو هدفه الرابع في آخر ثلاث مباريات في الدوري.

ومع سيطرة كينغسلي كومان بانطلاقاته الرائعة في الناحية اليسرى بدا أن زيادة حامل اللقب للفارق مجرد مسألة وقت.

لكن بايلي أدرك التعادل بركلة حرة مذهلة من 25 مترًا بعد ثماني دقائق من بداية الشوط الثاني، وأكمل فولاند العودة بعد خطأ في دفاع بايرن.

وأبعد سفين أولرايش تسديدة يوليان براندت الذي صنع الهدف الثالث للبديل ألاريو قبل ثلاث دقائق من النهاية بعد هجمة مرتدة أخرى.

ويملك بايرن، الذي يخوض مباراة في كأس ألمانيا هذا الأسبوع، ويخرج لمواجهة ليفربول في ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا في وقت لاحق من الشهر الحالي، 42 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بسبع نقاط عن دورتموند الذي تعادل 1-1 مع مستضيفه أينتراخت فرانكفورت.