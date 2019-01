ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونخ ينتقل إلى تيانغين تيدا الصيني

أعلن بايرن ميونخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني، انتقال المهاجم ساندرو فاغنر إلى تيانغين تيدا الصيني، اليوم الأربعاء.

وكان مهاجم ألمانيا السابق البالغ عمره 31 عامًا، وكان من ناشئي بايرن، التحق بالنادي البافاري للمرة الثانية منذ عام واحد، بعدما لعب في أندية عديدة منها فيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم.

وكان فاغنر ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا في 2009، لكنه حظي بشهرة أقل من زملائه في بايرن ماتس هوملز وجيروم بواتنج والحارس مانويل نوير.

وخاض فاغنر مباراته الدولية الأولى مع ألمانيا في 2017، لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في كأس العالم 2018، وأعلن بعدها اعتزاله اللعب الدولي.

Sandro #Wagner is leaving #FCBayern to join Tianjin Teda in the Chinese Super League with immediate effect.

Thanks for everything, Sandro, and best of luck in China ????#MiaSanMia #DankeSandro pic.twitter.com/mB1iMjvNGp

— FC Bayern English (@FCBayernEN) January 30, 2019