ساندرو فاغنر مهاجم بايرن ميونخ ينتقل إلى تيانغين تيدا الصيني

أعلن بايرن ميونخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني، انتقال المهاجم ساندرو فاغنر إلى تيانغين تيدا الصيني، اليوم الأربعاء.

وكان مهاجم ألمانيا السابق البالغ عمره 31 عامًا، وكان من ناشئي بايرن، التحق بالنادي البافاري للمرة الثانية منذ عام واحد، بعدما لعب في أندية عديدة منها فيردر بريمن وهيرتا برلين وهوفنهايم.

وكان فاغنر ضمن تشكيلة ألمانيا الفائزة ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا في 2009، لكنه حظي بشهرة أقل من زملائه في بايرن ماتس هوملز وجيروم بواتنج والحارس مانويل نوير.

وخاض فاغنر مباراته الدولية الأولى مع ألمانيا في 2017، لكنه لم ينضم لتشكيلة بلاده في كأس العالم 2018، وأعلن بعدها اعتزاله اللعب الدولي.

Sandro #Wagner is leaving #FCBayern to join Tianjin Teda in the Chinese Super League with immediate effect. Thanks for everything, Sandro, and best of luck in China ????#MiaSanMia #DankeSandro pic.twitter.com/mB1iMjvNGp — FC Bayern English (@FCBayernEN) January 30, 2019

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي لبايرن في بيان: “ساندرو فاغنر طلب إنهاء تعاقده (المستمر حتى 2020)، إذ تلقى عرضًا رائعًا من الصين، نشكر ساندرو ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في الصين”.

وقضى فاغنر 11 عامًا في صفوف الشباب والناشئين في بايرن قبل أن يظهر مع الفريق الأول في 2007 للمرة الأولى، ورحل المهاجم الألماني في 2008 قبل أن يعود إلى بايرن في يناير كانون الثاني الماضي.

وسجل فاغنر عشرة أهداف في 34 مباراة في كل المسابقات مع بايرن، لكنه لم يلعب بشكل أساسي تحت قيادة المدرب نيكو كوفاتش هذا الموسم.

وخلال 180 مباراة في الدوري الألماني سجل فاغنر 44 هدفًا مع كل الأندية وأحرز لقب الدوري مرتين مع بايرن.