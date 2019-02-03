شاهد.. والدة كريستيانو رونالدو تحتفل بفوز بنفيكا على سبورتينغ لشبونة في الدوري البرتغالي (فيديو)

احتفلت دولوريس أفييرو والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بفوز بنفيكا 4/2 على سبورتينغ لشبونة في قمة منافسات الجولة الـ 20 من الدوري البرتغالي.

وانتشر مقطع فيديو لدولوريس أفييرو وهي تلوح بيدها للجماهير التي بدا أنها سعيدة بالفوز الأول لبنفيكا على سبورتينغ لشبونة بعد أن تعادلا في آخر 4 مباريات بينهما.

وكان احتفال والدة رونالدو مع جماهير بنفيكا غريبًا في نظر كثيرين، إذ أن رونالدو هو من ناشئي سبورتينغ لشبونة، ومعه بدأ خطواته الأولى في عالم كرة القدم.

وتدرج رونالدو، 33 عامًا، في الفئات العمرية لسبورتينغ لشبونة من 15 ثم 17 ثم 19 عامًا، قبل أن يلعب للفريق الأول 28 مباراة، سجل فيها 3 أهداف، قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي العام 2003، ليصبح واحدًا من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

ورفع الفوز رصيد بنفيكا إلى 47 نقطة في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط عن المتصدر بورتو، في حين تجمد رصيد سبورتينغ لشبونة عند 39 نقطة في المركز الرابع.