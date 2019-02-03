لإنقاذ باريس سان جيرمان.. الدحيل يعلن التعاقد مع لاعب ياباني‎

نجحت خطة باريس سان جيرمان في التهرب من مشكلة اللعب المالي النظيف بعد إعلان الدحيل القطري التعاقد مع الياباني شويا ناكاغيما قادمًا من بورتيمونينسي البرتغالي.

وكان النادي الفرنسي يسعى إلى التعاقد مع اللاعب الياباني الشاب، الذي غاب عن تشكيلة منتخب بلاده في كأس آسيا في الإمارات بسبب الإصابة، لكن مشاكله مع اللعب المالي النظيف منعته من ضم اللاعب مباشرة، لينتقل إلى الدحيل المملوك لجهات قطرية هي ذاتها التي تملك سان جيرمان.

وقال الدحيل عبر موقعه على الإنترنت:”أكمل النادي كل تفاصيل صفقة انضمام اللاعب الياباني شويا ناكاغيما لصفوف الدحيل قادمًا من نادي بورتيمونينسي البرتغالي، بدلًا عن المحترف الكوري الجنوبي نام تاي هي الذي تعرّض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وانتهى موسمه مع النادي”.

وبدأ شويا تدريباته مع الفريق استعدادًا لاستئناف مباريات دوري نجوم قطر الذي توقف خلال الفترة الماضية بسبب مشاركة قطر في كأس آسيا، وفوزه باللقب على حساب اليابان.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية الأسبوع الماضي أن الدحيل سيضم اللاعب مقابل 35 مليون يورو، وهو رقم ضخم للغاية.

وسيكون “ناكاغيما” أغلى صفقة في دوري نجوم قطر، لكن هذا الانتقال سيفتح الباب أمام سان جيرمان لضم اللاعب فيما بعد بالسعر ذاته دون نقص أو زيادة ما يبعده عن شبه اللعب المالي غير النظيف.