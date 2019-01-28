أهداف مباراة إيران ضد اليابان.. 3/0 للساموراي (فيديو)

سجل يويا أوساكو الهدف الأول في المباراة التي تجمع منتخب بلاده اليابان مع إيران، في نصف نهائي كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات.

وانتهى الشوط الأول سلبيًا، لكن يويا أوساكو نجح في افتتاح التسجيل للساموراي في الدقيقة 56 بضربة رأس.

ومن ركلة جزاء عاد يويا أوساكو وسجل الهدف الثاني لليابان في الدقيقة 67.

وعزز جينكي هاراغوتشي تقدم اليابان بالهدف الثالث في الدقيقة 92.

ويلعب الفائز في المباراة مع الفائز من مباراة الإمارات وقطر، التي تلعب الثلاثاء.

وتلعب المباراة النهائية في الأول من فبراير المقبل.