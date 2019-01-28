كل ما تريد معرفته عن مباراة إيران واليابان في نصف نهائي كأس آسيا 2019

تنطلق، منافسات دور الأربعة ببطولة كأس آسيا 2019، اليوم الاثنين، بمواجهة وصدام كروي مثير بين منتخب اليابان ونظيره الإيراني على ملعب “هزاع بن زايد” في نادي العين الإماراتي.

ويتصارع منتخب اليابان مع نظيره منتخب إيران على البطاقة الأولى في مباراة الدور النهائي للبطولة القارية، خاصة في ظل أحلام المنتخبَين في حصد اللقب الآسيوي.

وتستعرض “إرم نيوز” أبرز ملامح موقعة إيران واليابان في نصف نهائي كأس آسيا:

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الـ 18:00 بتوقيت الإمارات على ملعب “هزاع بن زايد”.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و 2 بصوت المعلق المصري علي محمد علي بجانب قناتي الكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلقين حسن العيدروس وأحمد الطيب.

تاريخ المواجهات

تقابل المنتخبان من قبل 11 مرة، وفاز المنتخب الإيراني 5 مرات بينما حصد اليابان 3 انتصارات مع 3 تعادلات بين المنتخبين.

وبدأت المواجهات في دورة الألعاب الآسيوية 1986 فازت بها إيران بثنائية دون رد، ثم تقابلا في دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 1988 وتعادلا دون أهداف، ثم تقابلا في ربع نهائي دورة الألعاب الآسيوية 1990 وفازت إيران بهدف نظيف.

وحقق منتخب اليابان أول فوز على إيران بل وسجل أول هدف في اللقاء الرابع بدور المجموعات ببطولة كأس آسيا 1992 بهدف كازيوشي ميورا، وفاز منتخب إيران بنتيجة 2-1 في تصفيات مونديال 1994 وفاز منتخب اليابان في ملحق تصفيات آسيا لمونديال 1998 بنتيجة 3-2.

وحصد منتخب إيران ذهبية دورة الألعاب الآسيوية عام 2002 على حساب اليابان، وتعادل المنتخبان دون أهداف في كأس آسيا 2004 وتبادل المنتخبان الفوز بنتيجة 2-1 في تصفيات كأس العالم 2006 وكان آخر لقاء جمع المنتخبان وديًّا بالتعادل بهدف لكل منهما عام 2015.

مشوار المنتخبين

خاض منتخب اليابان مشوارًا مميزًا بالبطولة، تصدَّر خلالها المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط بعد الفوز على تركمانستان بنتيجة 3-2 ثم عمان بهدف نظيف ثم أوزبكستان بنتيجة 2-1.

وأطاح منتخب اليابان بنظيره المنتخب السعودي بهدف نظيف، ثم تخطّى فيتنام بالنتيجة ذاتها بدور الثمانية، وسجل محاربو الساموراي 7 أهداف واستقبلوا 3 أهداف، ويعد ريتسو دوان ويوبا أوساكو هدافَي المنتخب الياباني برصيد هدفين لكل منهما.

وتصدر منتخب إيران المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بعد الفوز على اليمن بخماسية دون رد، ثم التغلب على فيتنام بثنائية نظيفة ثم التعادل مع العراق دون أهداف، وتخطى المنتخب الإيراني نظيره عمان بثنائية دون رد ثم فاز على الصين بثلاثية نظيفة في دور الثمانية.

لم يستقبل منتخب إيران أي هدف على مدار المباريات الخمس التي خاضها في بطولة آسيا بينما سجل 12 هدفًا.

حرس إيران الحديدي

يعتمد منتخب إيران على الأداء التكتيكي للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، الذي نجح في إضفاء صلابة دفاعية للمنتخب الإيراني بشكل كبير، ويلعب بطريقة 4-4-2.

يعوّل منتخب إيران على قدرات الحارس علي رضا بيرانفاند وأمامه الرباعي مرتضى بورعلي وسيد ماجد ورامين رضائيان وإحسان حاج صافي في خط الدفاع بجانب أميد إبراهيمي بجانب أشكان ديجاجاه مع ميلاد محمدي ومهدي طارمي في خط الوسط مع ثنائي الهجوم علي رضا جهانبخش وسردار أزمون.

سرعات اليابان

يعتمد منتخب اليابان بقيادة مديره الفني هاجيمي مورياسيو، على سرعات لاعبيه في طريقة 4-4-2 بوجود الحارس شويتشي جوندا مع ثنائي قلب الدفاع مايا يوشيدا وتاكهيرو توماسيو وهيروكي ساكاي ويوتو ناجاتومو مع رباعي الوسط جاكو شيباساكي وواتارا إيندو مع ريتسو دوان وجينكي هاراجوتشي مع تاكومي ميناموتو وكويا كيتاجاو للهجوم.

وأكد هيثم فاروق، مدافع منتخب مصر الأسبق، لـ”إرم نيوز”، أن المنتخب الإيراني من أقوى فرق البطولة، خاصة أن المدرب كيروش قدَّم أداءً تكتيكيًّا مميزًا ولا يستطيع أحد اختراق دفاعاته.

وأضاف: “منتخب اليابان يعتمد بشكل أساس على دور ريتسو دوان في الاختراق من الخلف للأمام والسرعات والتنظيم في وسط الملعب، وأتوقع مباراة ماراثونية تمتد لوقت إضافي بين المنتخبين”.