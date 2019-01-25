لماذا أسعدت خسارة كوريا الجنوبية أمام قطر في كأس آسيا 2019 جماهير توتنهام؟

دفع خروج كوريا الجنوبية من كأس آسيا 2019، اليوم الجمعة، إلى احتفالات ليس فقط في قطر التي انتصرت 1-صفر لتبلغ قبل نهائي البطولة، لكن أيضًا بين جماهير توتنهام هوتسبير بعد العودة المبكرة للمهاجم سون هيونغ-مين لتشكيلة الفريق.

وخففت هذه الفرحة من متاعب جماهير النادي اللندني، عقب غياب القائد هاري كين وديلي آلي لأكثر من شهر للإصابة، لكنها تأثرت بشكوى قائد كوريا الجنوبية من الإرهاق جراء 12 يومًا قضاها في الإمارات للمشاركة مع منتخب بلاده.

وقال سون للصحفيين الكوريين عقب الخسارة أمام قطر: “لم أستعد للبطولة بشكل سليم. أرهقت جسديًا. نادرًا ما أشعر بأني في حالة بدنية جيدة حاليًا. لم أنم بشكل جيد. كان يجب أن أعتني بنفسي بشكل أفضل من ذلك.

“اعتقدت أني سأبدأ في الشعور بالتحسن لكن هذا لم يحدث. أدرك أن الكثير من الجماهير كانت تنتظر منا الكثير.

“شعرت بحالة من الجنون داخل نفسي لعدم قدرتي على الأداء بشكل جيد. أعتقد أن المباراة انتهت بهذه النتيجة بسبب أدائي”.

ووضع الكثيرون كوريا الجنوبية كأحد المرشحين للفوز باللقب، وتوقعوا تأهلها للنهائي في الأول من فبراير/ شباط المقبل، لكن الخسارة المفاجئة أمام قطر بخرت آمال البلاد في الفوز بلقبها الأول خلال 59 عامًا.

وانضم سون إلى منتخب بلاده قبل الجولة الأخيرة لدور المجموعات أمام الصين، بعد اتفاق المنتخب الكوري مع توتنهام الذي سمح له بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، العام الماضي، التي توجت كوريا بلقبها.