رسميًا.. موناكو يقيل تييري هنري من تدريب الفريق ويعيد ليوناردو غارديم

أعلن موناكو، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، في بيان اليوم الجمعة إقالة مدربه تييري هنري واستعادة خدمات مدربه السابق ليوناردو غارديم في عقد يمتد لعامين ونصف.

واقيل غارديم ذاته من تدريب النادي في أكتوبر تشرين الأول الماضي ليحل هنري بديلا له قبل أن يقرر النادي أمس الخميس إيقاف الأخير عن القيام بمهامه انتظارا لصدور قرار نهائي بشأن مستقبله.

OFFICIAL: AS Monaco have announced that Leonardo Jardim has returned as manager after Thierry Henry's contract was terminated. pic.twitter.com/IkJhT1qVKL

— Squawka News (@SquawkaNews) January 25, 2019