رسميًا.. موناكو يوقف مدربه تييري هنري

أعلن نادي موناكو المنتمي لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، إيقاف مدربه تييري هنري حتى صدور قرار أخر بشأن مستقبله.

وأضاف النادي، أن فرانك باسي سيتولى مسؤولية تدريبات الفريق بداية من الغد.

وجمع موناكو نقطتين فقط في أخر خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ويحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب.

كما ودع الفريق كأس فرنسا من دور 32 بعد أن خسر أمام ميتز المنتمي لدوري الدرجة الثانية يوم الثلاثاء الماضي.

وجاءت هذه الخسارة بعد هزيمة موناكو 5-1 في عقر داره أمام ستراسبورغ في آخر مبارياته في الدوري، ولم يظهر على الفريق أي علامات على تحسن الأداء منذ انضمام لاعب الوسط سيسك فابريغاس من تشيلسي في وقت سابق هذا الشهر.

ويملك موناكو 15 نقطة في 21 مباراة ويتأخر بفارق ثلاث نقاط من منطقة الأمام قبل مواجهة ديجون الذي يسبقه في الترتيب بمركز واحد ويتقدم عليه بنقطتين، رغم أن ديغون خاض مباراة أقل من موناكو.