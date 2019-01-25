بعد ابتعاده “الاختياري”.. سكالوني يأمل في عودة ميسي لمنتخب الأرجنتين

أعرب ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، عن أمله في عودة القائد ميسي إلى منافسات كرة القدم الدولية، قائلًا إنه سيبحث مع مهاجم برشلونة سبل إنهاء ابتعاده الاختياري عن المنتخب.

وقرر ميسي الحصول على راحة من تمثيل المنتخب، بعد مشاركة أخرى محبطة في كأس العالم، حيث خرجت الأرجنتين من الدور الثاني.

ولم يتحدث ميسي عن عودته في كأس كوبا أمريكا، التي تنطلق نسختها الجديدة في البرازيل، في يونيو (حزيران) المقبل، لكن المدرب المؤقت للمنتخب، قال بعد سحب القرعة، إنه يأمل في عودة المهاجم الملهم خلال مباريات ودية، في مارس (آذار) المقبل.

وقال سكالوني: “سنتحدث مع ميسي قبل إعلان القائمة، في مارس (آذار)، عندما يكون الوقت مناسبًا للحديث”.

وتنافس الأرجنتين، الساعية لإنهاء صيامها عن لقب كوبا أمريكا منذ 1993، ضمن المجموعة الثانية، بجانب كولومبيا وباراغواي، وقطر المشاركة ببطاقة دعوة.