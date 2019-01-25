قرعة كوبا أمريكا.. مجموعة قوية للبرازيل وسهلة للأرجنتين (شاهد)

أوقعت القرعة البرازيل صاحبة الضيافة في مجموعة تضم بيرو وفنزويلا وبوليفيا في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم 2019 التي ستنطلق في ساو باولو في يونيو (حزيران) المقبل، بينما ستلعب قطر التي تشارك ببطاقة دعوة مع الأرجنتين وكولومبيا وباراغواي.

وستلعب أوروغواي في مجموعة تضم اليابان، المشاركة ببطاقة دعوة أيضًا، والإكوادور، وحاملة اللقب تشيلي.

وتقام نسخة هذا العام في 5 مدن برازيلية في الفترة بين 14 يونيو (حزيران) و7 من يوليو (تموز)، وستقام المباراة النهائية في إستاد ماراكانا في ريو دي جانيرو.

وشارك في مراسم سحب القرعة قائد البرازيل السابق كافو، والأرجنتيني خافيير زانيتي، بجانب مهاجم أوروغواي السابق دييغو فورلان، وأفضل لاعبة في العالم 6 مرات البرازيلية مارتا.

وستخوض البرازيل التي لم تحقق اللقب منذ 2007 مباراة الافتتاح ضد بوليفيا في ساو باولو، وسيكون المدرب تيتي تحت ضغط كبير للتتويج باللقب بعد الخروج من دور ربع النهائي في كأس العالم 2018.

وتطمح الأرجنتين لتحقيق اللقب الغائب منذ 1993؛ بعد الخسارة في النهائي في آخر نسختين بركلات الترجيح، وستنتظر عودة القائد ليونيل ميسي الغائب عن المنتخب منذ كأس العالم في روسيا.

وكوبا أمريكا هي أقدم مسابقة دولية في كرة القدم، وتضم 10 منتخبات من أمريكا الجنوبية، بجانب المشاركين بدعوات.

وفيما يأتي مجموعات البطولة كاملة: