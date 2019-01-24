إيران تجتاز الصين وتبلغ بسهولة قبل نهائي كأس آسيا 2019

أظهرت إيران جديتها في المنافسة على اللقب، وبلغت بسهولة الدور قبل النهائي لكأس آسيا 2019 بالفوز 3-صفر على الصين، وسط دعم كبير من المشجعين المتحمسين في أبوظبي، اليوم الخميس.

وتسبب سردار آزمون في مشكلات لدفاع الصين وصنع الهدف الأول لزميله مهدي طارمي في الدقيقة 18، قبل أن يسجل بنفسه في الدقيقة 31.

وسجل البديل كريم أنصاري فرد الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد تمريرة من مهدي.

هدف ⚽️ سردار يصنع ومهدي طارمي لا يتأخر ويفتتح التسجيل للمنتخب الإيراني ???????? الصين 0 إيران 1#beINAFC pic.twitter.com/2opE33H1hx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 24, 2019

وخرجت إيران بشباك نظيفة في أول خمس مباريات، لتعادل الرقم القياسي لكوريا الجنوبية عندما فعلت الأمر ذاته في كأس آسيا 2015.

وستلعب إيران في قبل النهائي، يوم الإثنين، أمام اليابان، بطلة آسيا أربع مرات، التي فازت 1-صفر على فيتنام في وقت سابق اليوم.

لكن الشيء السلبي لإيران أن مهدي تلقى بطاقة صفراء في الشوط الثاني، وسيغيب بسبب الإيقاف عن مواجهة اليابان.