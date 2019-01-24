هدف مباراة الصين وإيران.. مهدي طارمي يسجل الأول في شباك التنين (فيديو)

تقدم مهدي طارمي لاعب منتخب إيران بهدف في شباك نظيره الصيني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات، حتى مطلع شهر فبراير المقبل.

وقابل مهدي عرضية زميله وأودع الكرة في شباك الصين الخالية في الدقيقة 18.

هدف ⚽️ سردار يصنع ومهدي طارمي لا يتأخر ويفتتح التسجيل للمنتخب الإيراني ???????? الصين 0 إيران 1#beINAFC pic.twitter.com/2opE33H1hx — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٤ يناير ٢٠١٩

وأضاف سردار آزمون الهدف الثاني للمنتخب الإيراني في الدقيقة 31 من تسديدة قوية.

وتأهل منتخب إيران متصدرًا المجموعة الرابعة، بعد الفوز على اليمن بخماسية نظيفة ثم الفوز على فيتنام بثنائية دون رد والتعادل مع العراق دون أهداف، ثم تخطي عقبة عمان بثنائية دون رد بدور الستة عشر، ولم تهتز شباك إيران في المباريات الأربع.

وصعد منتخب الصين وصيفًا للمجموعة الثالثة، بعد الفوز على قيرغيزستان بنتيجة 2-1 ثم التغلب على الفلبين بثلاثية دون رد والخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، ثم تخطي عقبة تايلاند بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.

وتقابل المنتخبان من قبل 19 مرة، وفاز المنتخب الإيراني 11 مرة وفاز الصين 3 مرات فقط، وتعادلا في 5 مواجهات، وتقابل المنتخبان 6 مرات في بطولات كأس آسيا، ولم يفز المنتخب الصيني خلالها بأي مرة.