بايرن ميونيخ يتعاقد مع الأمريكي كريس ريتشاردز حتى 2023

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب كرة القدم الأمريكي كريس ريتشاردز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بشكل دائم.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: “نود الإعلان عن توقيعنا بشكل دائم مع اللاعب كريس ريتشاردز حتى يونيو/حزيران 2023″، دون الكشف عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وفي تصريح لموقع النادي، أكد ريتشاردز (18 عامًا)، “كنت أحلم دائمًا باللعب لفريق أوروبي كبير، والآن أنا في أحد أكبر فرق العالم، لهذا أشعر بسعادة بالغة”.

يذكر أن بايرن قد تعاقد مع ريتشاردز في صيف 2018، معارًا من دالاس الأمريكي، ليشارك مع فريق الشباب بما يزيد عن 1700 دقيقة خلال 20 مباراة رسمية.