رسميًا.. الشرطة تعلن إيقاف البحث عن طائرة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا

أعلنت شرطة غرينسي رسميًا، إيقاف البحث عن الطائرة التي تقل الأرجنتيني إيمليانو سالا، النجم المنتقل حديثًا لفريق كارديف سيتي الإنجليزي، بشكل نهائي، مؤكدة أن فرصة نجاته “صعبة للغاية”.

وقال المسؤول عن البحث: “بالرغم من مرور 24 ساعة من البحث المتواصل، 80 ساعة من الطيران بثلاث طائرات و5 هيلكوبترات والعديد من السفن والقوارب بمساحة تقريبًا 4400 متر مربع لأكثر من مرة.. لم نتمكن من الوصول لأي أثر للطائرة، الطيار، أو الراكب”.

كما أكدت الشرطة إبلاغ عائلة اللاعب عن قرار إيقاف البحث عنه بشكل نهائي، مؤكدة وقوفها معهم في هذه الأوقات العصيبة.

وأضافت: “لقد راجعنا جميع معلوماتنا واتخذنا قرارًا بإيقاف البحث عن سالا، فرص نجاته ضئيلة جداً، لذا أبلغنا جميع من كان يبحث عن الطائرة بالتوقف”.

واختفت الطائرة “بايبر بي -46 ماليبو” الخفيفة من على شاشات الرادار، وهي في طريقها من نانت في فرنسا إلى كارديف في إنجلترا.

وعثر عمال إنقاذ على حطام الطائرة، فيما لم يتم بعد العثور على جثة سالا، في وقت قالت تقارير إعلامية إنه من غير المرجح أن ينجو اللاعب الأرجنتيني من الموت.

وقبل لحظات من “الفاجعة”، بعث سالا لأصدقائه المقربين رسائل صوتية عبر واتساب من الطائرة.

ونقل موقع “أولي” عن اللاعب، البالغ من العمر 28 عامًا، قوله: “أهلًا إخواني الصغار.. كيف حالكم يا مجانين؟ أنا تعب جدًا.. كنت في نانت لإنجاز بعض الأمور، التي لا تنتهي أبدًا”.

ثم أضاف في التسجيل الصوتي الثاني المرعب: “أنا على متن طائرة، يبدو أنها على وشك السقوط.. أنا متوجه إلى كارديف.. “.

وبعدها بلحظات، ذكر في آخر تسجيل صوتي: “كيف حالكم أصدقائي؟.. إذا لم تصلكم أنبائي بعد ساعة ونصف.. سيتوجب إرسال أشخاص للبحث عني.. أنا خائف”.

وكان أنصار فريق كارديف سيتي وضعوا الزهور على الأرض خارج مقر النادي، حيث كان من المقرر أن يبدأ سالا اللعب بعد التوقيع للفريق الجديد مقابل 15 مليون جنيه إسترليني، الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لنادي كارديف سيتي، كين تشو، إن فرص العثور على ناجين “تتقلص بسرعة كبيرة”. وأضاف: “نواصل الصلاة من أجل أخبار إيجابية”.