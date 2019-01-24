رابطة الدوري الإنجليزي ترفض مد سوق انتقالات كارديف سيتي بعد اختفاء إيميليانو سالا

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، منح نادي كارديف سيتي مهلة إضافية، عقب انتهاء سوق الانتقالات الشتوية الجارية، على الرغم من اختفاء الأرجنتيني إيميليانو سالا، الذي ضمه من نانت الفرنسي في أهم صفقة أبرمها النادي الويلزي هذا الشتاء.

وقال المدير التنفيذي للفريق، كين تشو، اليوم الخميس، إن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تقدم استثناءات للنادي، ولن تسمح له بالتعاقد مع لاعبين جدد، عقب انتهاء الميركاتو الشتوي في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا لما ذكره في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف: “أمامنا 8 أيام ولا نعلم كيف سنتعامل مع هذا الوضع”.

وتعاقد كارديف مع سالا (28 عامًا) الأسبوع الماضي، في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو، ما يعد رقمًا قياسيًا بالنسبة للنادي الويلزي.

وبينما كان اللاعب الأرجنتيني في طريقه من نانت لكارديف، عقب توديع زملائه بالنادي الفرنسي، فُقد الاتصال بالطائرة التي كان على متنها، أثناء تحليقها فوق قناة المانش.

وما زالت الشرطة تبحث عن الطائرة المفقودة، التي أقلعت الإثنين الماضي.