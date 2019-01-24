هدف مباراة فيتنام واليابان.. ريتسو يضع “الساموراي” في المقدمة (فيديو)

سجل ريتسو دوان الهدف الأول لمنتخب اليابان في شباك نظيره فيتنام، في المواجهة التي تجمع المنتخبين، مساء الخميس، في استاد آل مكتوم في دبي، في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم.

وحل فيتنام بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، قبل أن ينجح في إقصاء منتخب الأردن بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ 16، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1\1.

هدف ⚽️ ريتسو يمنح الأفضلية للساموراي الياباني من ضربة جزاء! فيتنام 0 اليابان 1#beINAFC pic.twitter.com/nUwd0onVoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) January 24, 2019

في حين تصدر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية، قبل أن يتغلب على منتخب السعودية بهدف دون مقابل، ضمن منافسات دور الـ 16.

ويأمل منتخب اليابان في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي، بعدما لعب 9 مباريات بعد فراغه من المشاركة بكأس العالم 2018 في روسيا، نجح خلالها في تحقيق الانتصار 8 مرات، وتعادل في مباراة وحيدة، علمًا بأن خسارته الأخيرة كانت أمام بلجيكا 2ـ3 في دور الـ16 من مونديال روسيا.

منتخب اليابان سبق وأن تغلب على فيتنام بنتيجة 4 – 1 في نسخة 2007، من بطولة كأس آسيا، وهي المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في تاريخ تلك المسابقة.