مباراة فيتنام واليابان تشهد أول هدف مُلغى في تاريخ كأس آسيا بتقنية الـVAR (فيديو)

شهدت مباراة المنتخبين الفيتنامي والياباني، في المواجهة التي تجمعهما، مساء الخميس، على استاد آل مكتوم في دبي، في الدور ربع النهائي لكأس آسيا 2019 لكرة القدم، أول هدف مُلغى باستخدام تقنية الفيديو في تاريخ البطولة.

وسجَّل الهدف مايا هوشيدا، لاعب منتخب اليابان، في الدقيقة 23، لكن الحكم ألغاه بسبب وجود لمسة يد على مايا.

وتشهد مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا تطبيق تقنية الفيديو، للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن بطولة كأس آسيا ستشهد تطبيق نظام الفيديو المساعد VAR في مباريات الدور ربع النهائي، حيث ستكون مباراة فيتنام أمام اليابان التي ستقام على ملعب “آل مكتوم”، أولى المباريات التي يتم تطبيق هذا النظام فيها بتاريخ البطولة.

ويقود المباراة الإماراتي محمد عبدالله، ويساعده مواطناه: محمد الحمادي، وحسن المهري، وهو الطاقم الذي شارك في إدارة مباريات بطولة كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي.

ويساند الطاقم الإماراتي في هذه المباراة الحكم الرابع مواطنهم عمار الجنيبي، فيما تم تعيين الحكم الأسترالي كريستوفر بيث ليكون “حكم الفيديو” في المباراة، ويساعده محمد تقي بن جاهاري من سنغافورة، والإيطالي باولو فاليري.

وحلَّ فيتنام في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، قبل أن ينجح في إقصاء منتخب الأردن بركلات الترجيح ضمن منافسات دور الـ 16، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1\1.

في حين تصدَّر منتخب اليابان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 9 نقاط، حققها من 3 انتصارات متتالية، قبل أن يتغلب على منتخب السعودية بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ 16.

ويأمل منتخب اليابان في المحافظة على سجله الخالي من الهزائم للمباراة العاشرة على التوالي، بعدما لعب 9 مباريات بعد فراغه من المشاركة بكأس العالم 2018 في روسيا، نجح خلالها بتحقيق الانتصار 8 مرات، وتعادل في مباراة وحيدة، علمًا بأن خسارته الأخيرة كانت أمام بلجيكا 2ـ3 في دور الـ16 من مونديال روسيا.

ومنتخب اليابان سبق أن تغلب على فيتنام بنتيجة 4 – 1 في نسخة 2007 من بطولة كأس آسيا، وهي المواجهة الوحيدة التي جمعتهما في تاريخ تلك المسابقة.