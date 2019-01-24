مباراة الصين وإيران.. كيف يدور صدام ليبي وكيروش في كأس آسيا؟

يصطدم منتخب إيران بنظيره الصين، اليوم الخميس، في ثاني مواجهات دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الآسيوية التي تستضيفها الإمارات، حتى مطلع شهر فبراير المقبل.

وتقام اليوم أيضًا مواجهة بين منتخب اليابان ونظيره فيتنام في دور ربع النهائي، بينما يسدل الستار غدًا الجمعة، بمواجهتين بين الإمارات وأستراليا وأخرى بين قطر وكوريا الجنوبية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:00 مساء اليوم الخميس بتوقيت الإمارات، على ملعب “محمد بن زايد” بنادي الجزيرة الإماراتي.

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1و2 والكأس إكسترا 1و2 بصوت المعلق خليل البلوشي.

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب إيران متصدرًا المجموعة الرابعة، بعد الفوز على اليمن بخماسية نظيفة ثم الفوز على فيتنام بثنائية دون رد والتعادل مع العراق دون أهداف، ثم تخطي عقبة عمان بثنائية دون رد بدور الستة عشر، ولم تهتز شباك إيران في المباريات الأربع.

وصعد منتخب الصين وصيفًا للمجموعة الثالثة، بعد الفوز على قيرغيزستان بنتيجة 2-1 ثم التغلب على الفلبين بثلاثية دون رد والخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، ثم تخطي عقبة تايلاند بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر.

وتقابل المنتخبان من قبل 19 مرة، وفاز المنتخب الإيراني 11 مرة وفاز الصين 3 مرات فقط، وتعادلا في 5 مواجهات، وتقابل المنتخبان 6 مرات في بطولات كأس آسيا، ولم يفز المنتخب الصيني خلالها بأي مرة.

ليبي ضد كيروش

يملك مارشيلو ليبي مسيرة طويلة ورائعة في عالم التدريب يتوجها فوزه بلقب كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا، كما يعد كيروش من أفضل المدربين في العالم، وسبق له قيادة ريال مدريد الإسباني، وعمل مساعدًا للسير أليكس فيرجسون في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتقابل ليبي ضد كيروش مرة وحيدة بين إيران والصين في تصفيات كأس العالم، وفاز المنتخب الإيراني مع كيروش بهدف نظيف.

إيران والدفاع الحديدي

يمتلك منتخب إيران سلاحًا مهمًا، وهو الدفاع الحديدي الذي يراهن عليه المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش بدليل أن المنتخب الإيراني لم تهتز شباكه في أي مباراة على مدار 360 دقيقة في البطولة.

يعد تواجد الحارس المتألق علي رضا من أسرار التوهج الدفاعي لإيران بجانب خطة كيروش لغلق المساحات معتمدًا على تفاهم ثنائي قلب الدفاع سيد ماجد ومرتضى بورعلي ورامين رضائيان وميلاد محمدي للدفاع ويعول كيروش على ثنائي الارتكاز أميد إبراهيمي ومهدي ترابي مع صانع الألعاب أشكان ديجاجاه بجانب الجناحين علي رضا جهانبخش ومهدي طارمي.

ويقود الهجوم القناص السريع سردار أزمون والذي يملك قدرات تهديفية جيدة، والذي سجل 3 أهداف في البطولة.

طموح ليبي

يملك منتخب الصين طموحًا كبيرًا مع مدربه القدير مارشيلو ليبي، الذي أعاد تنظيم الأمور في صفوف التنين بعد المستوى الهزيل في تصفيات كأس العالم الأخيرة.

ويعتمد منتخب الصين على كتيبة من اللاعبين المحليين بطريقة 4-3-3، ويتواجد الحارس يان جونلينج وأمامه الرباعي زهانج لينينج وشي كي وشياوتينج فينج ويانج ليو في خط الدفاع، وسيكون دور ثنائي الارتكاز ووي زي وهاو جونمن مهمًا مع الخطير زهينج زي صانع الألعاب.

ويقود الهجوم وو لي والجناح السريع جاو لين وزهي شياو في الخط الأمامي.

فكرة مختلفة

تحدث حمزة الجمل مدرب النصر العماني السابق ل” إرم نيوز ” بأنه تابع مباراة إيران وعمان الماضية في بطولة أمم آسيا، ولاحظ قوة منتخب إيران في الشق الدفاعي تحديدًا والتنظيم التكتيكي الذي يضيفه كيروش.

وأضاف: ” المنتخب الصيني سيجد مهمة صعبة لاختراق دفاع إيران، ويحتاج لأفكار مختلفة خاصة أن السرعة وحدها لن تنفع في وجود عامل القوة البدنية لإيران”.

وتوقع الجمل مباراة مغلقة دفاعيًا، واللعب على أنصاف الفرص من المنتخبين في اللقاء.