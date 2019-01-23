مبارة باريس سان جيرمان وستراسبورغ.. نيمار يبكي متأثرًا بإصابته ويغادر الملعب (فيديو)

غادر النجم البرازيلي نيمار الملعب منتصف الشوط الثاني من مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام ستراسبورغ في كأس فرنسا وهو يبكي ويصرخ من الإصابة.

ورغم تألقه وإظهار مهارته خلال المباراة عبر التقاط الكرة بكعبه من فوق أحد مدافعي ستراسبورغ ثم مراوغة آخر برأسه قبل التسديد إلى جوار المرمى إلا أنه تعرض للإصابة في الدقيقة 62 وغادر الملعب باكيًا.

وبدلًا من أن يجلس على مقاعد البدلاء فضل النجم البرازيلي الخروج من الملعب مباشرة إلى غرفة خلع الملابس وبدا أنه يبكي.

???? | إصابة نيمار .

pic.twitter.com/Ouq4GIBPrz — El Chiringuito Arabic (@ChiringuitoArab) ٢٣ يناير ٢٠١٩

كاس فرنسا | باريس سان جيرمان 2 × 0 ستراسبورغ | فيديو اصابة نيمار و استعراضه و محاولة إكمال المباراة ولكن في النهاية يخرج مصابا اللقطة كـــاملة ???? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/FDn7XA88GZ — فهد يقول لكم ادعو ان الله يسعده (@Jan4044) ٢٣ يناير ٢٠١٩

وتعرض نيمار لتدخل خشن خلال المباراة التي أقيمت في دور 32 على قدمه اليمنى وغادر الملعب متأثرًا بإصابته التي كانت في المكان الذي أدى لابتعاده عن نهاية الموسم الماضي وأثرت على مشاركته مع البرازيل في كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ويبدو أن الإصابة في مشط قدمه وهي التي أثرت على مستواه كثيرًا وجعلته يخشى الالتحامات خلال المونديال، فكان من مدربه في باريس سان جيرمان توماس توخيل أن استبدله وأشرك ديابي بدلا منه.