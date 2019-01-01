نيمار يقضي رأس السنة الجديدة بصحبة 26 فتاة (صور)

أنهى نيمار مهاجم باريس سان جيرمان عام 2018 بقضاء ليلة رأس السنة مع 26 فتاة ارتدين جميعهن الملابس البيضاء في حفل بالبرازيل، بحضور آرثر ميلو لاعب وسط برشلونة، وغابرييل نجم البرازيل في ركوب الأمواج.

وعاد نيمار (26 عامًا) إلى بلاده البرازيل مؤخرًا لقضاء فترة الأعياد مع عائلته والاستمتاع برأس السنة الجديدة هناك، إذ ظهر إلى جوار ميلو وغابرييل في صورة ضمت 26 فتاة يرتدين الملابس البيضاء في احتفال ضخم ارتدى خلاله الجميع نفس الألوان.

واستمر الحفل لفترة طويلة، بحضور المئات للاستمتاع بالألعاب النارية قبل الاستماع بغناء المطرب الشهير ثياغينيو.

ولن يعود نيمار إلى باريس حتى الأسبوع المقبل، إذ سيغيب عن مباراة فريقه أمام استاد بونتيفي في دور الـ64 لكأس فرنسا؛ لكنه قد يشارك أمام غانغون في دور الثمانية لكأس الرابطة في التاسع من الشهر الحالي.

ويواصل مهاجم برشلونة السابق برنامجه العلاجي للتعافي من الإصابة، إذ تدرب مع اثنين من أمهر لاعبات كرة القدم الاستعراضية، وذلك خلال مباراة لكرة القدم على الطاولة.

ومن المتوقع أن يقضي نيمار بضعة أيام أخرى في البرازيل قبل أن يعود إلى العاصمة الفرنسية للخضوع لاختبارات جديدة لمعرفة مدى إصابته.

وسجل نيمار 16 هدفًا، وصنع ثمانية في 19 مباراة في جميع المسابقات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم حتى الآن.