نيمار يشرح قصته مع الرقم 10 بالمنتخب البرازيلي

كشف نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل عن كيفية ارتدائه القميص عشرة مع منتخب بلاده رغم أنه لم يكن خياره الأول.

وقال نيمار في مقابلة مع موقع UOL Esporte “رقم 10 لم يكن خياري الأول حيث أن روبينيو كان أقدم مني في سانتوس وبطل طفولتي كذلك ولهذا بدأت في ارتداء القميص سبعة. ثم عاد روبينيو وكان يجب احترام ذلك وقررت ارتداء القميص رقم 11 وكان خياري المفضل الثاني”.

وأضاف لاعب برشلونة السابق “قبل كأس القارات، سكولاري يوزع أرقام اللاعبين وأبلغته أني أفضل سبعة أو 11 لكن داني ألفيس نظر لي وقال رقمك عشرة عليك أن تستخدم هذا الرقم”.

وكان يرتدي نيمار في فريقه أنذاك برشلونة الرقم 11 لأن رقم 10 كان محجوزًا لليونيل ميسي لكن مع انتقاله إلى باريس سان جيرمان بات يستخدم عشرة في النادي والمنتخب الوطني.

وقاد نيمار منتخب بلاده للفوز بالدورة الرباعية الدولية التي استضافتها السعودية بالانتصار بهدف نظيف على الأرجنتين في المباراة النهائية يوم الثلاثاء في جدة ليحمل كأس البطولة.