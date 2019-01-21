ركلات الترجيح تقود منتخب أستراليا لربع نهائي كأس آسيا على حساب أوزباكستان

تأهل المنتخب الأسترالي إلى ربع نهائي كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات، بعد فوزه بركلات الترجيح 3/2 على منافسه الأوزبكي، الإثنين.

وفشل لاعبو المنتخبين في استغلال كافة الفرص المتاحة في الشوطين الأصليين والإضافيين، لتنتهي المباراة سلبيًا، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لأستراليا.

وسجل بنجاح مارك ميليغان وروبي كروس وأبوستولوس جيانو لأستراليا، وأضاع عزيز بيهيش.

بينما سجل بنجاح أوتابيك شوكوروف وإكرام عليباييف لأوزباكستان، في حين أضاع إسلوم توختاخوجاييف ومارات بيكمايف.

وتأهلت منتخبات فيتنام والصين وإيران واليابان وأستراليا إلى ربع النهائي، في حين ودعت منتخبات الأردن وتايلاند وعمان والسعودية وأوزباكستان.