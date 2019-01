تييري هنري يثور غضبًا بسبب عطل في نظام حكم الفيديو خلال هزيمة موناكو أمام ستراسبورغ (فيديو)

‬صب تييري هنري، مدرب موناكو، غضبه على لاعب منافس وعلى نظام حكم الفيديو المساعد بعد خسارة مهينة لفريقه 5-1 أمام ستراسبورغ في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم السبت.

وأظهرت لقطات تلفزيونية هداف منتخب فرنسا السابق وهو يوجه لفظًا مهينًا إلى لاعب في ستراسبورغ في مباراة لم يظهر فيها الفريق الزائر أي شفقة تجاه فريق هنري الذي اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ طرد نالدو في الدقيقة السابعة.

وبهذه النتيجة يقبع موناكو في المركز قبل الأخير وجمع 15 نقطة فقط من 21 مباراة دون أن يحقق أي انتصار بملعبه هذا الموسم في الدوري.

وكان موناكو متأخرًا 2-1 عند مرور ساعة من زمن اللقاء، حين لم يحتسب الحكم ركلة جزاء له في لقطة اعتبرها الغاضب هنري نقطة تحول في اللقاء.

ونقلت صحيفة “ليكيب” عن هنري قوله: “عندما سألت الحكم الرابع عن سبب عدم مراجعة اللقطة قال لي إن نظام حكم الفيديو لا يعمل”.

وأضاف: “أريد أن أعرف لماذا لا يعمل نظام حكم الفيديو، وأتمنى أن تسألوا عن السبب. كنا نتأخر 2-1 وفي حال نفذنا ركلة الجزاء بنجاح كنا سنتعادل 2-2 وكان من الممكن أن تتغير مجريات اللقاء”. وأقرّ نظيره تييري لوري مدرب ستراسبورغ بوجود مشكلة في نظام حكم الفيديو.

Thierry Henry was furious about a VAR malfunction in Monaco’s 5-1 home defeat to Strasbourg. pic.twitter.com/IglpmFONnQ

— ESPN UK (@ESPNUK) January 20, 2019