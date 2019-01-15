آرسنال يستهدف التعاقد مع المغربي يوسف آيت بن ناصر لاعب موناكو

قالت تقارير صحفية إنجليزية إن نادي آرسنال يرغب في تدعيم خط وسطه بصفقة من الدوري الفرنسي الممتاز، ليغ 1.

وأشارت صحيفة “الديلي ستار” البريطانية في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإسباني أوناي إيمري، مدرب آرسنال، يرغب في التعاقد مع لاعب الوسط، المغربي يوسف آيت بن ناصر، لاعب موناكو الفرنسي.

وقالت إن إيمري أبدى إعجابه بإمكانات اللاعب المغربي الشاب، البالغ من العمر 22 عامًا، خاصة أن صفقة انتقاله إلى الغانرز لن تكون مكلفة على الإطلاق، حيث يمكن شراؤه مقابل 9 ملايين يورو.

ورغم السجل التهديفي المتواضع للمغربي بن ناصر رفقة موناكو، حيث أحرز هدفين فقط في 17 مباراة هذا الموسم، في المسابقات المحلية والأوروبية، فإن إيمري يراهن على أن بن ناصر يمكن أن يتألق رفقة آرسنال، في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، والمؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

على الجانب الآخر، فإن موناكو يواجه شبح الهبوط في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في المسابقة برصيد 14 نقطة فقط، وتراجعت نتائج الفريق بشدة تحت قيادة المدرب تييري هنري، بعد أن خسر 11 مباراة، وتعادل في 5، وحقق الفوز في 3 لقاءات فقط في الدوري.