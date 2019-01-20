ماذا قال إبراهيموفيتش عن مسيرته مع غالاكسي في الدوري الأمريكي؟

قال زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجليس غالاكس الأمريكي، إنه يخطط للتعامل مع كل موسم على حدة بعد تجديد عقده لموسم واحد.

واستمتع إبراهيموفيتش، الذي انضم إلى جالاكسي في مارس آذار بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي، بموسم أول رائع في أمريكا واختير أفضل لاعب جديد في البطولة.

وارتبط اسم اللاعب البالغ عمره 37 عامًا بالعودة إلى فريقه السابق ميلانو في العام الماضي، لكنه قرر البقاء مع غالاكسي من أجل محاولة بلوغ الأدوار الإقصائية.

وأبلغ الصحفيين: “ربما كان يمكنني التوقيع لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة وهذا ما يعتقده في غالاكسي . لكني قلت كل عام على حدة.

“في الوقت الحالي أشعر أنني أستطيع تقديم الكثير للنادي. لا أريد وضع النادي في موقف، حيث يتراجع مستواي وأنا موجود في التشكيلة خاصة في ظل اللوائح الصارمة في البطولة”.

وأضاف: “قلت دعونا نفكر في كل عام على حدة. لو كنت في حالة جيدة سأبقى وأقدم أداء جيدًا ولا يكون النادي مجبرًا على إشراكي وأنا في حالة سيئة ووفقًا للميزانية الحالية”.

وأحرز إبراهيموفيتش 22 هدفًا وصنع عشرة أهداف في 27 مباراة في الموسم الماضي.

ورغم ذلك فشل غالاكسي في بلوغ الأدوار الإقصائية للعام الثاني على التوالي.

وأوضح إبراهيموفيتش الفائز بألقاب في هولندا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا أن النتيجة كانت محبطة.

وقال: “لم نبلغ الأدوار الإقصائية. بالنسبة لي هذا أمر جديد وكارثي”.