إبراهيموفيتش يجدد عقده مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي

لم يفرغ زلاتان إبراهيموفيتش بعد من مهمته في الدوري الأمريكي للمحترفين بعدما أعلن لوس أنجليس غالاكسي، اليوم الثلاثاء، أن المهاجم السويدي وافق على التجديد للفريق لموسم آخر.

وانضم إبراهيموفيتش إلى غالاكسي في مارس آذار بعد رحيله عن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز وقدم عروضًا رائعة في أول مواسمه في أمريكا الشمالية واختير أفضل وافد جديد في الدوري الأمريكي للمحترفين‭ ‬هذا العام.

لكن اللاعب السويدي البالغ من العمر 37 عامًا الذي ربطته تقارير باحتمال الانتقال لميلانو الإيطالي يشعر أن لديه المزيد ليقدمه في الدوري الأمريكي بعدما أخفق في قيادة فريقه غالاكسي للأدوار الاقصائية ولذلك وافق على البقاء في النادي.

وقال ابراهيموفيتش في مقطع فيديو قدمه غالاكسي: “لم أنته بعد من مهمتي في الدوري الأمريكي للمحترفين. بدأت بشكل جيد. قدمت عروضًا طيبة لكني لست راضيًا عن النتيجة إجمالًا”.

وتابع: “لا تزال هناك الكثير من الأشياء أمامي واعتبر موسمي الأول مجرد إحماء وأتوقع أن يكون الموسم الثاني مختلفًا جدًا لأني الآن أعرف الدوري وأعرف المنافسين بشكل أكبر”.

وأنهى إبراهيموفيتش موسم 2018 مسجلًا 22 هدفًا وصنع 10 في 27 مباراة بالدور التمهيدي وهو ما يجعله ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الأمريكي للمحترفين يسجل 20 هدفًا أو أكثر ويصنع 10 خلال موسم واحد.

وأصبح الهداف الكبير أحدث لاعب مشهور ينضم للدوري الأمريكي في آخر مسيرته ليسير على خطى لاعبين مثل ديفيد بيكام وستيفن جيرارد وتييري هنري وفرانك لامبارد.

وفاز بيكام، قائد إنجلترا السابق، بلقب الدوري الأمريكي مرتين بعد الانضمام إلى غالاكسي في 2007 وأصبح من أيقونات اللعبة في الولايات المتحدة التي تفاخر برياضات أخرى مثل البيسبول وكرة القدم الأمريكية.

ويأمل إبراهيموفيتش الذي فاز بألقاب للدوري في إيطاليا وهولندا وإسبانيا وفرنسا أن يترك بصمة مع ناديه الأمريكي.

وقال: “جئت إلى هنا من أجل الانتصارات وليس لقضاء نزهة”.

وتابع: “جئت إلى هنا من أجل أن أترك بصمة. جئت إلى هنا لأقود فريقي للانتصارات. لم أتمكن من ذلك في الموسم الأول ولست من نوعية الأشخاص الذين يرحلون دون ألقاب لأني فزت في كل بلد لعبت فيه”.