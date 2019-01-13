منتخب أوزبكستان يكتسح تركمانستان ويتأهل إلى دور الـ 16 في كأس آسيا 2019 (فيديو)

اكتسح منتخب أوزبكستان منافسه منتخب تركمانستان 4/0، في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس الأمم الآسيوية 2019 التي تستضيفها الإمارات.

وجاءت الأهداف الأربعة لأوزبكستان خلال الشوط الأول.

وسجَّل جافوخير سيديكوف الهدف الأول في الدقيقة 17، بمساعدة دوستونبيك خامداموف.

وأضاف إلدور شومورودوف الهدف الثاني في الدقيقة 24 بمساعدة جلال الدين مشاريبوف.

وأكمل جلال الدين مشاريبوف ثلاثية أوزبكستان في الدقيقة 40، في حين سجَّل إلدور شومورودوف الهدف الثاني له، والرابع لأوزبكستان في الدقيقة 42.

ورفع الفوز رصيد أوزبكستان إلى 6 نقاط في المركز الثاني، ليتأهل إلى دور الـ 16 مع منتخب اليابان.

في حين ظل منتخب تركمانستان دون رصيد من النقاط في المركز الثالث، بينما يتذيل المنتخب العُماني الترتيب.