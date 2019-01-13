المنتخب الياباني يلحق بركب المتأهلين لدور الـ 16 بفوزه على عُمان في كأس آسيا (فيديو)

لحق المنتخب الياباني بركب المتأهلين إلى دور الـ 16 في بطولة كأس الأمم الآسيوية، الأحد، بعد فوزه 1/0، على منافسه العماني، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

وسجل جينكي هاراغوتشي هدف اليابان من ضربة جزاء في الدقيقة 28، احتسبها الحكم الماليزي محمد أميرول بن يعقوب، بعد خطأ من رائد إبراهيم صالح على جينكي هاراغوتشي.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الياباني إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، ليتأهل إلى الدور الثاني، في حين ظل المنتخب العماني بلا رصيد من النقاط، بعد أن خسر 1/2 أمام أوزباكستان.

وتأهلت منتخبات: الإمارات والأردن والصين وكوريا الجنوبية وإيران والعراق وقطر والسعودية، إلى دور الـ 16.

وتقام مباريات دور الـ 16 أيام 20 و21 و22 يناير.