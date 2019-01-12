بروسيا دورتموند يضم ليوناردو بالردي من بوكا جونيورز

قال رئيس بوكا جونيورز الأرجنتيني، إن المدافع ليوناردو بالردي، البالغ من العمر 19 عامًا، سينضم إلى بروسيا دورتموند متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني.

وأبلغ دانييل أنخيليتشي محطة إذاعية في بوينس أيريس، أن بالردي سيسافر إلى ألمانيا، الاثنين، للخضوع للكشف الطبي والتوقيع على عقد، قالت مصادر داخل النادي لرويترز إنه يمتد لـ 5 أعوام مقابل 16 مليون يورو (18.34 مليون دولار).

ولعب بالردي 5 مباريات فقط مع بوكا جونيورز، لكنه يعد من أبرز المواهب في النادي.

وانضم بالردي إلى منتخب الأرجنتين تحت 20 عامًا، الذي يستعد لخوض بطولة أمريكا الجنوبية التي تنطلق في تشيلي يوم 17 يناير الحالي.

ويتصدر بروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بايرن ميونخ الثاني.

ويواجه بروسيا دورتموند منافسه لايبزيغ في أولى منافسات الدور الثاني من البوندسليغا، يوم 19 يناير.