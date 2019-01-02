بروسيا دورتموند الألماني يواصل جني الأرباح من بيع اللاعبين

تحوَّل فريق بروسيا دورتموند لأفضل فريق ألماني يستثمر في اللاعبين بعد بيع مجموعة من لاعبيه بأرباح مالية كبيرة، كان آخرهم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والذي دفع تشيلسي 64 مليون يورو لضمه، علمًا بأن الفريق الألماني دفع 4 ملايين يورو فقط لضمه من فريق للناشئين خاص بكلاسيسكس الأمريكي.

وخلال المواسم الأخيرة تخصص دورتموند ببيع مجموعة من اللاعبين، سواء الذين تربَّوا في فئاته الصغرى، أو لاعبين ضمَّهم من فرق بمبالغ مالية صغيرة، ثم أعاد بيعهم بمقابل مالي كبير.

وأفلت من العملية المهاجم البولندي “روبيرت ليفاندوفسكي” الذي اشتراه بروسيا دورتموند من فريق بولندي مقابل 4،75 مليون يورو، لكنه فقده مجانًا بعد نهاية عقده لفريق بايرن ميونخ، وفشل في إقناعه بتمديد عقده وبيعه بمبلغ كبير.

وتضم قائمة اللاعبين الذين باعهم الفريق الألماني خلال السنوات الأخيرة، نجمه الشاب ماريو غوتزة الذي انتقل إلى بايرن ميونخ مقابل 37 مليون يورو، وعاد حاليًا إلى فريقه الأم لإنقاذ مسيرته بعد فترة سيئة في الفريق البافاري.

ودفع بروسيا دورتموند 30 مليون يورو لضم النجمين الفرنسي عثمان ديمبيلي، والغابوني بيير أوباميانغ مجتمعين، ودفع27 مليون يورو لضم الأرميني هنريك مخيتريان، وقام ببيعهم، على الترتيب، مقابل: 145 مليون يورو، و64 مليون يورو، و42 مليون يورو، محققًا ربحًا بلغ 193 مليون يورو من اللاعبين الثلاثة.

كما دفع 4 ملايين يورو لضمّ ماتس هوملز من بايرن ميونخ حينما كان شابًا، وعاد ليبيعه لفريقه الأم مقابل 31 مليون يورو.

وما زال في صفوف الفريق لاعبون شباب تأمل فرق كبرى بضمهم، وأبرزهم: الألماني جوليان فيغل، والإنجليزي جادون سانشو، وهذا الأخيرة يبلغ ثمنه حاليًا في السوق أكثر من 70 مليون يورو.