بايرن ميونخ يعلن رسميًا ضم بنجامين بافارد من شتوتغارت

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن ضمه بنجامين بافارد، الظهير الأيمن الدولي الفرنسي، قادمًا من شتوتغارت بعقد يمتد لخمس سنوات.

ونجح بايرن في التعاقد مع اللاعب مقابل 35 مليون يورو.

وقال النادي البافاري على لسان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، إن بافارد سيصبح لاعبًا في صفوف البايرن بحلول شهر يوليو من العام الجاري وإنه وقع على عقد يمتد لخمس سنوات.

????️ @Brazzo: "Ich kann vermelden, dass wir Benjamin Pavard ab 1. Juli 2019 für uns verpflichten konnten. Er hat einen Fünfjahresvertrag unterschrieben." pic.twitter.com/p8cmy8yqAl — FC Bayern München (@FCBayern) January 9, 2019

وكان بافارد قد تألق مع منتخب فرنسا في مونديال 2018 بروسيا، حيث سجل أفضل هدف في البطولة، وذلك في شباك المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي انتهت 4-3 لصالح “الديوك”.

وشارك بافارد مع شتوتغارت في 68 مباراة وسجل هدفين، فيما شارك مع منتخب بلاده في 18 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

يُذكر أنّ بايرن ميونخ يحاول كسرعقد لوكاس هيرنانديز في أتلتيكو مدريد والتعاقد معه في يناير الحالي.