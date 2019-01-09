بايرن ميونخ يعلن رسميًا ضم بنجامين بافارد من شتوتغارت

بايرن ميونخ يعلن رسميًا ضم بنجامين بافارد من شتوتغارت

المصدر: فريق التحرير

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، عن ضمه بنجامين بافارد، الظهير الأيمن الدولي الفرنسي، قادمًا من شتوتغارت بعقد يمتد لخمس سنوات.

ونجح بايرن في التعاقد مع اللاعب مقابل 35 مليون يورو.

وقال النادي البافاري على لسان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي، إن بافارد سيصبح لاعبًا في صفوف البايرن بحلول شهر يوليو من العام الجاري وإنه وقع على عقد يمتد لخمس سنوات.

وكان بافارد قد تألق مع منتخب فرنسا في مونديال 2018 بروسيا، حيث سجل أفضل هدف في البطولة، وذلك في شباك المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي انتهت 4-3 لصالح “الديوك”.

وشارك بافارد مع شتوتغارت في 68 مباراة وسجل هدفين، فيما شارك مع منتخب بلاده في 18 مباراة وسجل هدفًا واحدًا.

يُذكر أنّ بايرن ميونخ يحاول كسرعقد لوكاس هيرنانديز في أتلتيكو مدريد والتعاقد معه في يناير الحالي.

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