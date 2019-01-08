رسميًا.. بيبي يعود إلى بورتو البرتغالي

أعلن بورتو البرتغالي التعاقد مع لاعبه السابق بيبي، نجم ريال مدريد، وبشكيتاش التركي السابق، لمدة عامين ونصف العام، حتى 2021.

وقال بورتو عبر حسابه على تويتر: “مرحبًا ببيبي بالعودة إلى بيته، بعد غياب دام 11 عامًا”.

وبدأ الدولي البرتغالي مسيرته في بورتو العام 2004، قبل الانضمام إلى ريال مدريد في 2007 ومنه إلى بشكيتاش التركي، الذي انفصل عنه الشهر الماضي بالتراضي.

وفاز بيبي مع بورتو ببطولتين للدوري المحلي، وكأس البرتغال مرة واحدة، ومرتين للسوبر المحلي وحاز على دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، ومرتين كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية.

Pepe ????⚪ Bem-vindo a casa / Welcome home / Bienvenido a casa ???? 2021#FCPorto #BemvindoPepe pic.twitter.com/BuFPIyjlJw — FC Porto (@FCPorto) January 8, 2019

وتلقى بيبي المولود في البرازيل عدة عروض من أندية في السعودية وقطر، لكنه انضم إلى زميله القديم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، حيث سبق ولعبا سويا في النادي الملكي من 2007 إلى 2015، حينما انتقل الحارس المخضرم إلى بورتو.

وبعد بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره فضل بيبي إنهاء مسيرته في البرتغال رغم أن جماهير كورنثيانز البرازيلي كانت تطالب إدارة النادي بالتعاقد معه، خاصة أنه مولود في البرازيل.

وكان وولفرهامبتون الإنجليزي، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع خورخي مينديز وكيل أعمال بيبي، قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات الدولي البرتغالي.