بيبي يفضل العودة إلى بورتو البرتغالي على العروض الخليجية

ذكرت صحيفة “ريكورد” البرتغالية يوم الجمعة أن بيبي مدافع ريال مدريد السابق بات قريبًا للغاية من العودة إلى بورتو الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية في النادي ذاته قبل الانضمام منه إلى ريال مدريد في 2007.

وكان بيبي انفصل عن ناديه بشيكتاش التركي أواخر الشهر الماضي وتلقّى عدة عروض من أندية في السعودية وقطر، لكنه قد ينضم إلى زميله القديم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق، حيث سبق أن لعبا سويًا في النادي الملكي من 2007 إلى 2015 حينما انتقل الحارس المخضرم إلى بورتو.

وبعد بلوغه الخامسة والثلاثين من عمره فضل “بيبي” إنهاء مسيرته في البرتغال رغم أن جماهير كورنثيانز البرازيلي كانت تطالب إدارة النادي بالتعاقد معه، خاصة أنه مولود في البرازيل.

وكان ولفرهامبتون الإنجليزي، الذي يرتبط بعلاقات قوية مع خورخي مينديز وكيل أعمال بيبي، قد أبدى رغبته في الحصول على خدمات الدولي البرتغالي.